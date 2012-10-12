Project_Manager

Нужно провести юзабилити-аудит меню пользователя для небольшой мобильной игры. Операционная система - IOS. Жанр – аркада. Нужно оценить работу игрового меню, магазина, переходов между игровыми уровнями и т.д. Тестирование геймплея и игровой ...
Алексей Новиков Project_ManagerProject_Manager
- Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть скрипт — обрабатывает слои в Photoshop. Пробегается по каждому и собирает необходимые данные (ширину, высоту, положение). На выходе имеем файл любого вида и формата — в нашем случае PLIST Есть необходимость делать вложение словарей. Решение видится такое ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужно разработать небольшой класс или фреймворк для Cocos 2D-X, который для всех различных символов, которые нужны на сцене, будет создавать в оперативной памяти bmp-атлас на основании ttf-шрифта. Примерный перечень методов может быть таким: Push_text (“Settings”, 14) Render_texture С помощью ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно разработать программу-клон проекта FreeMyApps. Система должна быть клиент-серверной. Серверная часть – база данных. Клиентская часть – кросплатформенная апликация для ПК и мобильных устройств (например HTML5). Задачи для пользователей могуть быть разными (не только установка ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Детская игра в стиле Jungle Crash (самолёт разбивает блоки бомбами). Вся игра стилизированая под сладости (шоколад, конфеты, желе). Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки. В прикреплённых файлах имееться информация про нужные элементы интерфейса меню.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Детская игра для двоих игроков - бегемот ест фрукты. Очень простая, но увлекательная. Игру можно посмотреть на примере детской пластиковой игры Hungry Hippo. Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки. В прикреплённых файлах имееться информация ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места. Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию. Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly Jumpers - мультяшная, десткая. Список ...Прочее12 заявокЗакрыт11 лет назад