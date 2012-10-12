Project_Manager

Нужно разработать небольшой класс или фреймворк для Cocos 2D-X, который для всех различных символов, которые нужны на сцене, будет создавать в оперативной памяти bmp-атлас на основании ttf-шрифта. Примерный перечень методов может быть таким: Push_text (“Settings”, 14) Render_texture С помощью ...