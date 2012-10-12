Project_Manager

Алексей Новиков Project_Manager

 
40 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Юзабилити/аудит мобильной игры

    Нужно провести юзабилити-аудит меню пользователя для небольшой мобильной игры. Операционная система - IOS. Жанр – аркада. Нужно оценить работу игрового меню, магазина, переходов между игровыми уровнями и т.д. Тестирование геймплея и игровой ...

    iOS
    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание рекурсии в скрипте для Photoshop

    $100

    Есть скрипт — обрабатывает слои в Photoshop. Пробегается по каждому и собирает необходимые данные (ширину, высоту, положение). На выходе имеем файл любого вида и формата — в нашем случае PLIST Есть необходимость делать вложение словарей. Решение видится такое ...

    Photoshop
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Динамическое создание bmp-атласа для шрифта

    $250

    Нужно разработать небольшой класс или фреймворк для Cocos 2D-X, который для всех различных символов, которые нужны на сцене, будет создавать в оперативной памяти bmp-атлас на основании ttf-шрифта. Примерный перечень методов может быть таким: Push_text (“Settings”, 14) Render_texture С помощью ...

    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копия проекта "FreeMyApps"

    Нужно разработать программу-клон проекта FreeMyApps. Система должна быть клиент-серверной. Серверная часть – база данных. Клиентская часть – кросплатформенная апликация для ПК и мобильных устройств (например HTML5). Задачи для пользователей могуть быть разными (не только установка ...

    HTML
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Candy Cadze. Иконки, клавиши, арт для ios игры.

    $1000

    Детская игра в стиле Jungle Crash (самолёт разбивает блоки бомбами). Вся игра стилизированая под сладости (шоколад, конфеты, желе). Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки. В прикреплённых файлах имееться информация про нужные элементы интерфейса меню.

    iOS
    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Happy Hippo. Иконки, клавиши, арт для ios игры.

    $500

    Детская игра для двоих игроков - бегемот ест фрукты. Очень простая, но увлекательная. Игру можно посмотреть на примере детской пластиковой игры Hungry Hippo. Для игры нужно нарисовать меню, клавиши, некоторые бекграунды и рисунки. В прикреплённых файлах имееться информация ...

    iOS
    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Blow the gum. Иконки, клавиши, арт для iOS-игры

    $1000

    Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места. Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию. Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly Jumpers - мультяшная, десткая. Список ...

    iOS
    Прочее12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад