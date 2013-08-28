Юзабилити/аудит мобильной игры

Тестирование сайтовЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Нужно провести юзабилити-аудит меню пользователя для небольшой мобильной игры. Операционная система - IOS. Жанр – аркада. Нужно оценить работу игрового меню, магазина, переходов между игровыми уровнями и т.д. Тестирование геймплея и игровой механики проводить не обязательно. В наличии есть бета-версия игры для тестирования, а также краткое описание проекта (на английском языке).

10 лет назад
Project_Manager
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад