Составить тест-план

$100
Тестирование сайтовЗавершен4 заявки821 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe.

Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план,

в виде документа Exel, можно в Google Docs,

с сводкой:

действие | ожидаемый результат | полученный результат

Назначение документа: служить наглядной формой отчетности о текущем положении дел для заказчика и разработчиков.

Возможно, он также будет использован в будущем для регресионного тестирования и отслеживания прогресса.

Предполагаемый объём работы: 8 часов.

Адрес сайта сообщу в личку.

Ориентировочная оценка: $80.

Тем, кто оставит заявку на проект и отправит мне личное сообщение,

я в ответном личном общении отправлю адрес сайта.

После этого жду уточненную оценку по времени и стоимости, на ваш взгляд.

В заявке или в первом личном сообщении прикрепите, пожалуйста, ссылку на аналогичный документ, разработанный вами,

или в иной форме расскажите о своей квалификации.

10 лет назад
site_builder
Кольберг 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Hwyaden
Мария 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$80
1 день
Договорились о тестировании одного небольшого сайта с админкой в течении двух-дней и о составлении чек-листа на английском языке с результатами проверки. Манера общения во время предварительного обсуждения работы и присланный образец аналогичной предыдущей работы счел достаточным основанием для выбора заказчика. Доволен качеством и сроками работы, при новых потребностях в аналогичной работе буду обращаться.
Спасибо Александру за интересный проект, чёткое описание задания и своевременную оплату.