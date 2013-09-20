Составить тест-план

Всем привет! На сегодня есть такая задача: нужны бета-тестеры сайта. На 1 час - с 21 до 22 часов, на сегодня, 3 сентября. Нужно 3 человека. Заплачу по 100 руб. Немного-но на пиво за 1 час ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe.
Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план,
в виде документа Exel, можно в Google Docs,
с сводкой:
действие | ожидаемый результат | полученный результат
Назначение документа: служить наглядной формой отчетности о текущем положении дел для заказчика и разработчиков.
Возможно, он также будет использован в будущем для регресионного тестирования и отслеживания прогресса.
Предполагаемый объём работы: 8 часов.
Адрес сайта сообщу в личку.
Ориентировочная оценка: $80.
Тем, кто оставит заявку на проект и отправит мне личное сообщение,
я в ответном личном общении отправлю адрес сайта.
После этого жду уточненную оценку по времени и стоимости, на ваш взгляд.
В заявке или в первом личном сообщении прикрепите, пожалуйста, ссылку на аналогичный документ, разработанный вами,
или в иной форме расскажите о своей квалификации.
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