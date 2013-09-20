Составить тест-план

Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe.

Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план,

в виде документа Exel, можно в Google Docs,

с сводкой:

действие | ожидаемый результат | полученный результат

Назначение документа: служить наглядной формой отчетности о текущем положении дел для заказчика и разработчиков.

Возможно, он также будет использован в будущем для регресионного тестирования и отслеживания прогресса.

Предполагаемый объём работы: 8 часов.

Адрес сайта сообщу в личку.

Ориентировочная оценка: $80.

Тем, кто оставит заявку на проект и отправит мне личное сообщение,

я в ответном личном общении отправлю адрес сайта.

После этого жду уточненную оценку по времени и стоимости, на ваш взгляд.

В заявке или в первом личном сообщении прикрепите, пожалуйста, ссылку на аналогичный документ, разработанный вами,

или в иной форме расскажите о своей квалификации.