Задача для бета-тестеров на сегодня

Всем привет! На сегодня есть такая задача: нужны бета-тестеры сайта. На 1 час - с 21 до 22 часов, на сегодня, 3 сентября.

Нужно 3 человека. Заплачу по 100 руб. Немного-но на пиво за 1 час практически развлечения-думаю неплохо;-)

Что необходимо:

1) Чтобы на Вашем компьютере была установлена лицензионная игра BATTLEFIELD-3

2) Нужно зайти и сыграть в тестовом режиме на сайте zzzubec.ru (вы ничем не рискуете, ставок никаких нет-нужно просто проверить общую логику работы системы на баги)

Так что задача очень простая;-)

Жду ваших предложений !