Тестирование сервиса (ошибки, юзабилити)

Тестирование сайтовЗакрыт9 заявок175 просмотров
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Multitest.ua - сервис подбора интернет-провайдера и тарифа по адресу клиента.

Цель тестирования - рост удовлетворенности пользователей и соответственно конверсии (количество заказов на интернет).

Особенно интересуют такие моменты:

1) Форма заказа

2) Интерфейс выбора тарифа провайдера

3) Интерфейс ввода адреса

10 лет назад
artbels
Артем 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад