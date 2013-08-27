Тестирование корректности работы смс-сервиса

Необходимо протестировать корректность работы смс сервиса в разных странах и на разных операторах.

Суть задачи - с выбранными исполнителями (а одного тут 100% не хватит, речь о десяти и более) - связываюсь посредством скайп, уточняю его оператора, номер, шлю тестовое сообщение, прошу отправить заранее подготовленный мною текст на короткий номер - получаю от вас текст ответного сообщения и комментарии (скорость получения, сумма тарификации и тд).

Баланс компенсирую, оплата работы по договоренности.

При подаче заявки уточняйте какого оператора СС сможете протестировать! Заявка и выполнение работы актуальны до 19 МСК.

Какие операторы интересуют для тестирования:

Беларусь:

Велком

Россия:

Tele2

Билайн

Енисей Телеком

Контент Урал (UTEL)

Мегафон (Дальний Восток)

Мегафон (Москва)

Мегафон (Поволжье)

Мегафон (Сев. Кавказ)

Мегафон (Северо-Запад)

Мегафон (Сибирь)

Мегафон (Урал)

Мегафон (Центр)

МОТИВ

МТС

НТК

СкайЛинк

СМАРТС (Иваново)

СМАРТС (Казань)

СМАРТС (Самара GSM)

СМАРТС (Уфа)

Волгоград GSM

БайкалВестКом

Астрахань GSM

НСС

Оренбург GSM

Остелеком

Пенза GSM

Шупашкар GSM

Элайн GSM

Ярославль GSM

Казахстан:

Kcell

Beeline

Tele2

Altel