Тестирование корректности работы смс-сервиса

Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe. Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план, в виде документа Exel, можно в Google Docs, с сводкой: действие | ожидаемый результат | полученный результат Назначение документа: служить наглядной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо протестировать корректность работы смс сервиса в разных странах и на разных операторах.
Суть задачи - с выбранными исполнителями (а одного тут 100% не хватит, речь о десяти и более) - связываюсь посредством скайп, уточняю его оператора, номер, шлю тестовое сообщение, прошу отправить заранее подготовленный мною текст на короткий номер - получаю от вас текст ответного сообщения и комментарии (скорость получения, сумма тарификации и тд).
Баланс компенсирую, оплата работы по договоренности.
При подаче заявки уточняйте какого оператора СС сможете протестировать! Заявка и выполнение работы актуальны до 19 МСК.
Какие операторы интересуют для тестирования:
Беларусь:
Велком
Россия:
Tele2
Билайн
Енисей Телеком
Контент Урал (UTEL)
Мегафон (Дальний Восток)
Мегафон (Москва)
Мегафон (Поволжье)
Мегафон (Сев. Кавказ)
Мегафон (Северо-Запад)
Мегафон (Сибирь)
Мегафон (Урал)
Мегафон (Центр)
МОТИВ
МТС
НТК
СкайЛинк
СМАРТС (Иваново)
СМАРТС (Казань)
СМАРТС (Самара GSM)
СМАРТС (Уфа)
Волгоград GSM
БайкалВестКом
Астрахань GSM
НСС
Оренбург GSM
Остелеком
Пенза GSM
Шупашкар GSM
Элайн GSM
Ярославль GSM
Казахстан:
Kcell
Beeline
Tele2
Altel
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