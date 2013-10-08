Найти и удалить вирусы на нескольких сайтах

Есть небольшой сайт, построенный на cms yupe. Он проклацан, и его баги известны, - нужен тест-план, в виде документа Exel, можно в Google Docs, с сводкой: действие | ожидаемый результат | полученный результат Назначение документа: служить наглядной ...
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