Найти и удалить вирусы на нескольких сайтах

$50
Тестирование сайтовЗавершен10 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Найти и удалить вирусы на нескольких сайтах

10 лет назад
habovskay
Людмила 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dima-exe
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Дмитрий, Спасибо за работу! Все быстро и сложенно, чистка несколько сайтов в кратчайшее время.
Очередной раз работаем с Людмилой и снова только положительные эмоции. Спасибо большое! Работаем дальше.