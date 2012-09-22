Есть образец шрифта, надо сделать 4 отдельных надписи аналогичным шрифтом и в той-же цветовой гамме, на прозрачном фоне, желательно psd файл на выходе получить. Логотип Dirol есть в psd варианте. Фразы: ...
Blow the gum. Иконки, клавиши, арт для iOS-игры
Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места.
Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию.
Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly Jumpers - мультяшная, десткая.
Список элементов также прикреплен к заданию.
Все остальные элементы игры, которые будут Вам нужны для работы мы можем предоставить позже.
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