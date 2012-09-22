Blow the gum. Иконки, клавиши, арт для iOS-игры

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт12 заявок171 просмотр

Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места.

Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию.

Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly Jumpers - мультяшная, десткая.

Список элементов также прикреплен к заданию.

Все остальные элементы игры, которые будут Вам нужны для работы мы можем предоставить позже.

iOS
13 лет назад
Project_Manager
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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