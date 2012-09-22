Blow the gum. Иконки, клавиши, арт для iOS-игры

Игра состоит в том что бы надувать жевачки и ставить их на нужные места.

Игра практически реализованая - нужно нарисовать меню. Его скетчи прикреплены к заданию.

Графика ориентируется на Cut The Rope, Jelly Jumpers - мультяшная, десткая.

Список элементов также прикреплен к заданию.

Все остальные элементы игры, которые будут Вам нужны для работы мы можем предоставить позже.