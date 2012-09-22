Изменить текст в картинках

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен5 заявок170 просмотров

Здравствуйте! Нужно в имеющихся картинках поменять текст. Один вариант сделать на русском другой на английском. К первой картинке (логотипу) под 'casino' написать мой текст, а вторую сделать. чтоб появлялся один текст, через секунду другой. анимация я так понимаю. Бюджет ограничен.

13 лет назад
hron1980
Влад 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$10
1 день
Видно, что у человека есть талант. Результат превзошел ожидания. Спасибо вам!
Приятно было работать и оплата своевременная

Заявки фрилансеров

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно собрать базу шаблонов для фотошопа

    Нужно собрать наиболее полную базу портретных шаблонов для фотошопа. Нужны только такие шаблоны, которые можно использовать для написания художником живописных портретов маслом. Т.е. нужно собрать базу всех шаблонов, которые вписываются в это направление. Подробности лично. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно переодеть сайт

    Нужно провести визуальный редизайн сайта http://tur-skidka.ru/ Сайт принадлежит мне (есть исходники, кроме ПСД) Весь функционал сохраняем. Просто поменять картинки. Постоплата. Моментально.

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Уличные фонари

    Нужно сделать осветительные уличные фонари. Этап 1. Нужны сделать иллюстрации изделий в тонких линиях с дальнейшей подготовкой векторных эскизов (Corel Draw). Отливка изделий из чугуна: - парковый трехрожковый ...

    AutoCAD
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать шаблон в PSD

    Требуется нарисовать упаковку сухой смеси Kerakoll, с проекцией как на прикрепленной картинке, размер 600х600. От исполнителя требуется PSD файл со слоями.

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон в Photoshop

    Есть прямоугольная картинка. Надо сделать так, чтобы она выглядела примерно так http://zalil.ru/33761572 Только углы обрезать хорошо. Белые края должны быть прозрачными. Нужно так сделать много картинок. Как мне кажется, надо создать ...

    Прочее15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать ландшафтный дизайн участка вокруг дома

    $500

    Необходимо сделать ландшафтный дизайн участка 15 соток. На участке уже стоит готовый дом. От дизайнера требуется не только визуализация видов с разных ракурсов, но и небольшая анимация "полета" вокруг дома с участком в 3D, а ...

    Прочее9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрасить технические рисунки моделей

    Есть около 1000 технических рисунков в черно-белом варианте (большой jpeg как в прикрепленном варианте) Нужно раскрасить - положить вниз фон, что-то векторное, не очень яркое, бело-голубое, например http://ru.depositphotos.com/3677179/stock-photo-Abstract-modern-floral-background.html, но лучше посовременнее, а ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Страница с отзывами по аналогии с google-maps

    $50

    Постараюсь подробно объяснить что мне нужно, но не представляю как это реализовать. На сайт (интернет-магазин), в раздел отзывы, нужна картинка с картой России. На этой карте всплывают при наведении мышкой ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Убрать фон на 3 картинках

    Nijno ochen kachestvenno ubrat fon i ostavit siluet yaxti, samoleta i doma sootvetsvenno na kajdoi kartike. 4 prosto primer dlia poniatnosti, na konechnih resultatah doljni bit vidni vse detali yahti, samoleta i doma. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад