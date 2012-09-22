Изменить текст в картинках

Здравствуйте! Нужно в имеющихся картинках поменять текст. Один вариант сделать на русском другой на английском. К первой картинке (логотипу) под 'casino' написать мой текст, а вторую сделать. чтоб появлялся один текст, через секунду другой. анимация я так понимаю. Бюджет ограничен.