Необходимо сделать ландшафтный дизайн участка 15 соток. На участке уже стоит готовый дом. От дизайнера требуется не только визуализация видов с разных ракурсов, но и небольшая анимация "полета" вокруг дома с участком в 3D, а ...
Сделать шаблон в Photoshop
Есть прямоугольная картинка. Надо сделать так, чтобы она выглядела примерно так
Только углы обрезать хорошо. Белые края должны быть прозрачными. Нужно так сделать много картинок. Как мне кажется, надо создать шаблон в Фотощоп и потом в него вставлять каждую картинку и сохранять. Или как-то еще
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