Сделать шаблон в Photoshop

Есть прямоугольная картинка. Надо сделать так, чтобы она выглядела примерно так

http://zalil.ru/33761572

Только углы обрезать хорошо. Белые края должны быть прозрачными. Нужно так сделать много картинок. Как мне кажется, надо создать шаблон в Фотощоп и потом в него вставлять каждую картинку и сохранять. Или как-то еще