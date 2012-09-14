Сделать шаблон в Photoshop

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Закрыт15 заявок187 просмотров

Есть прямоугольная картинка. Надо сделать так, чтобы она выглядела примерно так

http://zalil.ru/33761572

Только углы обрезать хорошо. Белые края должны быть прозрачными. Нужно так сделать много картинок. Как мне кажется, надо создать шаблон в Фотощоп и потом в него вставлять каждую картинку и сохранять. Или как-то еще

13 лет назад
lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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