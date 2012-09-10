Раскрасить технические рисунки моделей

Есть около 1000 технических рисунков в черно-белом варианте (большой jpeg как в прикрепленном варианте)

Нужно раскрасить - положить вниз фон, что-то векторное, не очень яркое, бело-голубое, например http://ru.depositphotos.com/3677179/stock-photo-Abstract-modern-floral-background.html, но лучше посовременнее, а сам технический рисунок залить паттерном текстильного вида - в зависимости от материала под ситец, шелк, кожу, джинсу и так далее.

Паттерны лучше с Вас, либо если с депозита, то скачаю и пришлю.

Пожалуйста, дайте цену за позицию. Бюджет, к сожалению, ограничен.