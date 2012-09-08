Нужна курсовая работа по прикладной оптике

Нужно выполнить моделирование и визуализацию выставки скульптур из льда и песка от 40 до 60 штук. Макеты делать по фотографиям. На выходе 3 ракурса в jpg для каждой скульптуры. Далее требуется визуализировать выставку (шатер снаружи ...