Nijno ochen kachestvenno ubrat fon i ostavit siluet yaxti, samoleta i doma sootvetsvenno na kajdoi kartike. 4 prosto primer dlia poniatnosti, na konechnih resultatah doljni bit vidni vse detali yahti, samoleta i doma. ...
Страница с отзывами по аналогии с google-maps
Постараюсь подробно объяснить что мне нужно, но не представляю как это реализовать.
На сайт (интернет-магазин), в раздел отзывы, нужна картинка с картой России.
На этой карте всплывают при наведении мышкой (или нажатии - как в гугл мапс) отзывы покупателей. Без наведения показаны только маленькие превьюшки.
Сама карта не масштабируемая.
В отзыве: картинки, текст, ссылки. Размеры как у гугл мапс.
Отзывы могу добавлять только я сам (т.е. редактировать карту).
Пожелания - наиболее простая реализация, наиболее простая корректировка, возможность просмотра с большинства компьютеров.
По финансам не знаю, предлагайте.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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