Страница с отзывами по аналогии с google-maps

Постараюсь подробно объяснить что мне нужно, но не представляю как это реализовать.

На сайт (интернет-магазин), в раздел отзывы, нужна картинка с картой России.

На этой карте всплывают при наведении мышкой (или нажатии - как в гугл мапс) отзывы покупателей. Без наведения показаны только маленькие превьюшки.

Сама карта не масштабируемая.

В отзыве: картинки, текст, ссылки. Размеры как у гугл мапс.

Отзывы могу добавлять только я сам (т.е. редактировать карту).

Пожелания - наиболее простая реализация, наиболее простая корректировка, возможность просмотра с большинства компьютеров.

По финансам не знаю, предлагайте.

Спасибо.