Убрать фон на 3 картинках

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Завершен6 заявок188 просмотров

Nijno ochen kachestvenno ubrat fon i ostavit siluet yaxti, samoleta i doma sootvetsvenno na kajdoi kartike.

4 prosto primer dlia poniatnosti, na konechnih resultatah doljni bit vidni vse detali yahti, samoleta i doma.

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Ukajite esli paypal prinimaete, esli net to yandex koshelek?

13 лет назад
latitudeestates
Милешкина 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$5
1 день
Spasibo Valeriyu, sdelano vse ochen bistro i kachestvenno. Priyatno rabotat, rekomenduyu
Дарья с Вами приятно иметь дело. Желаю Вам Удачи. С уважением Валерий.

Заявки фрилансеров

valgeor
54 года
13 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад

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