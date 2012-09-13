Сделать ландшафтный дизайн участка вокруг дома

Необходимо сделать ландшафтный дизайн участка 15 соток. На участке уже стоит готовый дом. От дизайнера требуется не только визуализация видов с разных ракурсов, но и небольшая анимация "полета" вокруг дома с участком в 3D, а также план сверху с размерной сеткой.

Нужно будет сделать 3 разных варианта дизайна. Варианты с альпийскими горками, типа японского садика и т.п.

Сообщите, что нужно от меня для оценки трудоемкости работы и для самой работы.