Есть прямоугольная картинка. Надо сделать так, чтобы она выглядела примерно так http://zalil.ru/33761572 Только углы обрезать хорошо. Белые края должны быть прозрачными. Нужно так сделать много картинок. Как мне кажется, надо создать ...
Создать шаблон в PSD
Требуется нарисовать упаковку сухой смеси Kerakoll, с проекцией как на прикрепленной картинке, размер 600х600. От исполнителя требуется PSD файл со слоями.
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