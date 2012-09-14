Нужно сделать осветительные уличные фонари.

Этап 1.

Нужны сделать иллюстрации изделий в тонких линиях с дальнейшей подготовкой векторных эскизов (Corel Draw). Отливка изделий из чугуна:

- парковый трехрожковый фонарный столб освещения (4,5 метра),

- садовый светильник (1 метр),

- ппарковая скамейка,

- парковая урна.

Образцы готовых малых архитектурных форм можно посмотреть на http://www.chuguny.ru для ознакомления.

Указанные объекты должны составлять единый ансамбль. По стилю, современная классика с элементами восточных мотивов. Заказчик клиент из Кавказского региона РФ.

Главное внешний облик, который должен задавать тон всему изделию.

пример габаритных размеров фонаря 4,5 м http://rghost.ru/40437033

Важна высота фонарей двух типов и разумное соотношение этих размеров с обликами скамейки и урны.

Длину скамьи можно взять за три метра. Конечно, надо продумать у скамьи, например, заднюю часть, т.к. деревянные планки должны опираться на что-нибудь посередине для надёжности и устойчивости.

Для урны предусмотреть крепление основного чугунного элемента цилиндрической формы (куда вставляется оцинкованное ведро для мусора) к стальной стойке, которая, в свою очередь, крепится к основанию на поверхности земли. Также рассмотреть вариант размещения пепельницы.

Вообще, крепление отдельных частей, конечно, продумать надо, однако без подробных деталей, их должен делать конструктор в автокаде. К примеру, в классической конструкции фонаря из чугуна предусмотрены такие элементы: (снизу-вверх) цоколь (или основание), декоративное навершие, стойка (выполняется из стали), соединительная муфта, капитель, кронштейны для светильников, сами светильники.

Выполнение и оплата: сделать наброски изделий на бумаге в тонких линиях, сфотографировать и отправить для проверки. Далее оплата 50 %, доработка, выполнение векторных рисунков изделий, орнамента на поверхности изделий, боковых элементов лавки (опор), перспективы. Оставшаяся оплата.

Этап 2.

Дальнейшая работа оценивается отдельно. Выпоняет другой специалист или вы, если можете.

Нужно довести проект до стадии 3D изображений для размещения в специальном буклете. Сделать:

- чертеж в автокаде (предполагает, кроме простановки общих и поэлементных размеров, в том числе, и отображение разрезов, сечений, разверток, а также мест соединений отдельных узлов),

- рисунок 3D (создание 3D моделей в полигонах, дальнейшее интегрирование рендера в фото с постобработкой).

Оставляйте цену и сроки по наброскам для каждого изделия на первый этап.

Если готовы выполнить второй этап, также указывайте цену и сроки для каждого изделия.