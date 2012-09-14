Нужно переодеть сайт

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Закрыт7 заявок155 просмотров

Нужно провести визуальный редизайн сайта

http://tur-skidka.ru/

Сайт принадлежит мне (есть исходники, кроме ПСД)

Весь функционал сохраняем. Просто поменять картинки.

Постоплата.

Моментально.

13 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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