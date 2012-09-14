Нужно провести визуальный редизайн сайта http://tur-skidka.ru/ Сайт принадлежит мне (есть исходники, кроме ПСД) Весь функционал сохраняем. Просто поменять картинки. Постоплата. Моментально.
Нужно собрать базу шаблонов для фотошопа
Нужно собрать наиболее полную базу портретных шаблонов для фотошопа. Нужны только такие шаблоны, которые можно использовать для написания художником живописных портретов маслом. Т.е. нужно собрать базу всех шаблонов, которые вписываются в это направление. Подробности лично. Если у кого-то уже есть такая база - могу купить.
Заявки фрилансеров
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