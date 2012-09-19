Изменить текст в баннерах и картинках

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Закрыт6 заявок141 просмотр

Нужно изменить текст в баннерах и картинках с одного на другой. Оплата после выполнения работы в яндекс деньгах.

Пишите в асю 2502016

13 лет назад
gsmonitor
Иван 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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