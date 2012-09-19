Найстройка шаблона сайта на хостинге

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Закрыт4 заявки152 просмотра

Добрый день, имеется шаблон сайта http://www.templatemonster.com/website-templates/39924.html а также хостинг. Необходима помощь в развертывании сайта на хостинге, изменению картинок, названий, логотипа.

HTML
13 лет назад
Yurv
Юрий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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