Нужно изменить текст в баннерах и картинках с одного на другой. Оплата после выполнения работы в яндекс деньгах. Пишите в асю 2502016
Картинки для сайта.
Нужно нарисовать 2 тизера на тему авто, все детали при переписке .
P.s Сразу говорю, тех кто будет писать, сделаю, их кандидатуры даже рассматривать не буду.
Контакты: Skype / Evgeniy.web
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