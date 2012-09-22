Плакат с "рисками"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка82 просмотра

Доброго времени суток.

Нужно сделать плакат с "рисками" на листах A4 для эксперимента с замерами прыжков людей.

Мини-маркет прикреплен.

13 лет назад
PavelakBelarys
Павел 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Pixel_Company
Обухов 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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