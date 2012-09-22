На основе образца шрифта написать несколько фраз

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок269 просмотров

Есть образец шрифта, надо сделать 4 отдельных надписи аналогичным шрифтом и в той-же цветовой гамме, на прозрачном фоне, желательно psd файл на выходе получить. Логотип Dirol есть в psd варианте.

Фразы:

1. It all starts with Dirol!

2. 2 500 blog views

3. Theme discussions on-line..

13 000 Trials

4. Dirol internet community doubled

18 000 000 Internet impressions

13 лет назад
residentkz
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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