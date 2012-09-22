Необходимо найти фото во вложение на любом из данных стоков. http://www.shutterstock.com, iStockphoto.com или на fotolia.ru 50р за найденную фотографию. По Нью-Йорку можно данную фотографию, но шире.
На основе образца шрифта написать несколько фраз
Есть образец шрифта, надо сделать 4 отдельных надписи аналогичным шрифтом и в той-же цветовой гамме, на прозрачном фоне, желательно psd файл на выходе получить. Логотип Dirol есть в psd варианте.
Фразы:
1. It all starts with Dirol!
2. 2 500 blog views
3. Theme discussions on-line..
13 000 Trials
4. Dirol internet community doubled
18 000 000 Internet impressions
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