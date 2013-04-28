Разработка файрвола для Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки251 просмотр

Опыт в данной сфере очень приветствуется.

Можно использовать open source основу.

Наработки или готовое решение будет кстати.

Функционал программы будет ограничен минимумом:

Контроль за приложениями, использующими порты. Сканирование подключений в реальном времени.

Защита системного реестра. Проверка цифровой подписи.

Автоматический режим. Режим обучения, при первичной сетевой активности любого программного обеспечения пользователь получает запрос на разрешение или запрещение сетевой активности данного приложения.

Журнал операций.

Интересует примерный бюджет подобного функционала и сроки.

12 лет назад
ddch
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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