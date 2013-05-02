Требуется написание БОТа.

Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас - опыт работы со всеми известными формумными движками.

Приложение предпочтительно написать на C# (но возможны и другие варианты).

Более детально при личном контакте.