Поясню сразу. Задание выполнять не нужно. Просто хочу поинтересоваться вашими ценами за такую работу. Такое приложение я разрабатывал для работы. Хотелось бы просто узнать, во сколько бы вы оценили данную работу? ...
Требуется написание БОТа.
Необходимо написать БОТа, который будет отслеживать определенных юзеров на различных форумах и отправлять им личное сообщение. От вас - опыт работы со всеми известными формумными движками.
Приложение предпочтительно написать на C# (но возможны и другие варианты).
Более детально при личном контакте.
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