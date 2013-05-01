Программа для определения google pr сайта

Нужно сделать программу которая учитывает 5-ть наименований товара, (доска, фанера и т.п.) которые вагонами приезжают в Узбекистан из России, по дороге учитываются накладные расходы на границе( пошлина) в Узбекистане это выгружается на рынок и там ...