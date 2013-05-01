Необходимо построить график по функциям в любой среде разработки. Строить по функциям в приложении 2.jpg. Пример результата в приложении 1.jpg. Пояснения к функциям в архиве по ссылке zalil.ru/34478628 Срок выполнения до 10.05.
Программа для определения google pr сайта
нужна программа которая справилась бы с объемом 50 000 сайтов на проверку по pr
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