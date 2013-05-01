Разработка ПО для платежного терминала

Требуется разработать ПО для платежного терминала.

ПО полностью отдельное, то есть не связано ни с какими существующими программами под терминалы и с проведением платежей.

ПО должно несколько автоматизировать работу компании.

ПО должно интегрироваться с купюроприемником, принтером, монетоприемником и с сервером через XML.

Программа должна выполнять несколько основных функций:

1. Прием денежных средств от водителей, сумму которых рассчитывает сервер и отдает через XML

2. Сервер так же отдает список товаров, которые водитель должен вернуть

3. Программа должна подсчитывать сумму внесенных денег и передавать серверу, что сумма NNN была передана

4. Программа должна распечатывать водителю чек с возвращенной суммой и списком товаров из п. 2

5. Программа должна по номеру заказа принимать денежные средства от клиента и менять на сервере статус заказа через http запрос

6. Программа должна предоставлять функцию инкассирования терминала с распечаткой чека, где будут указаны дата, время, ФИО водителя и сумма, которую он отдал, а так же итоговая сумма денежных средств, которые были изъяты из терминала.

На чем это будет реализовано можно согласовывать.

Просьба в отзывах размещать хотя бы приблизительную стоимость и сроки реализации.