нужна программа которая справилась бы с объемом 50 000 сайтов на проверку по pr
Разработка ПО для платежного терминала
Требуется разработать ПО для платежного терминала.
ПО полностью отдельное, то есть не связано ни с какими существующими программами под терминалы и с проведением платежей.
ПО должно несколько автоматизировать работу компании.
ПО должно интегрироваться с купюроприемником, принтером, монетоприемником и с сервером через XML.
Программа должна выполнять несколько основных функций:
1. Прием денежных средств от водителей, сумму которых рассчитывает сервер и отдает через XML
2. Сервер так же отдает список товаров, которые водитель должен вернуть
3. Программа должна подсчитывать сумму внесенных денег и передавать серверу, что сумма NNN была передана
4. Программа должна распечатывать водителю чек с возвращенной суммой и списком товаров из п. 2
5. Программа должна по номеру заказа принимать денежные средства от клиента и менять на сервере статус заказа через http запрос
6. Программа должна предоставлять функцию инкассирования терминала с распечаткой чека, где будут указаны дата, время, ФИО водителя и сумма, которую он отдал, а так же итоговая сумма денежных средств, которые были изъяты из терминала.
На чем это будет реализовано можно согласовывать.
Просьба в отзывах размещать хотя бы приблизительную стоимость и сроки реализации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо построить график по функциям в любой среде разработки. Строить по функциям в приложении 2.jpg. Пример результата в приложении 1.jpg. Пояснения к функциям в архиве по ссылке zalil.ru/34478628 Срок выполнения до 10.05.Закрыт12 лет назад
Нужно сделать программу которая учитывает 5-ть наименований товара, (доска, фанера и т.п.) которые вагонами приезжают в Узбекистан из России, по дороге учитываются накладные расходы на границе( пошлина) в Узбекистане это выгружается на рынок и там ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть скрипт — обрабатывает слои в Photoshop. Пробегается по каждому и собирает необходимые данные (ширину, высоту, положение). На выходе имеем файл любого вида и формата — в нашем случае PLIST ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Ищу специалиста для написания плагинов IE,FF,CHROME. толко опытный специалист, имеющий болшой опыт в написании данных продуктов. Оставляйте номер icq мне в личку и по возможности описание или примеры проделанных работ по данному направлению.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Опыт в данной сфере очень приветствуется. Можно использовать open source основу. Наработки или готовое решение будет кстати. Функционал программы будет ограничен минимумом: Контроль ...Закрыт12 лет назад
- $5000
необходимо написат бота для накликивания рекламы, банеров и тд. должна быт профессионалная разработка и полная эмитация живого ползователя интернета. движение мыши, поддержка всевозможных браузеров, размер окон, явы, куков и тд. интеллектуалное поведение на сайтах. необходима ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $190
Необходимо реализовать программу-постер комментариев к заданным записям на стене группы. На вход задается: - список аккаунтов, от лица которых публиковать сообщения - список ссылок, куда публиковать сообщения - строка antigate ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Парсер на AUTO.ru AVITO.ru Необходимо парсить номер телефона по условиям поиска (по дате .по регионам, по маркам авто, по категориям товаров, по году, цене, пробегу);Закрыт12 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо разработать приложение для дипломного проекта согласно ТЗ. Язык любой. СУБД - SQL Server или ей подобные. Указывайте сроки и стоимость, с грамотным и ответственным исполнителем есть возможность ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад