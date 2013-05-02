Требуется патч для CS 1.6 и CSS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка173 просмотра

Требуется отключить показ статистики игры CS 1.6 и CSS.

UDP запрос к серверу игры:

\xFF\xFF\xFF\xFF\x55

Даёт такой ответ:

\xFF\xFF\xFF\xFF\x44

DB количество_игроков

и далее повторяется:

DB номер

DB имя, \x00

DD очки

DD время игры

Задача:

Требуется вместо количества игроков отдавать "0" т.е. никого нет.

CSS
12 лет назад
texnikru
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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