Программа, рисующая на 3D

Нужна сделать программа на C++ в трёхмерная графика. Описания программа такая: есть у меня координаты точек какое то объекта. Программа должна считать эти координаты из файла и нужно рисовать в трёхмерном графике тот же объекта. Точнее нужна программа которую рисуют объект на 3D только с точками. А координаты точек будет в Excell. Советую с помощью OpenGL Splayn NURBS . Даю на удаленная работа в любом время который вам удобно до 1 месяцев . Зарплата будет можно по электронным деньгам, или через банковских переводам после выполнения задания.