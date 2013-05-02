Программа проверки грамматики

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Закрыт1 заявка171 просмотр

нужно доработать это программу

http://habrahabr.ru/post/126675/ Программа проверки грамматики для работы с русским языком

Создано немало программ проверяющих орфографические ошибки. Но до сих пор (насколько я знаю) нет программ проверяющих грамматические ошибки в предложении (для флексивных/флективных языков — в которых слова имеют много форм); то есть проверяющих ошибки не только орфографические но и ошибки согласования и синтаксиса.

предлагаю доработать

12 лет назад
120870qwer
Вагиф 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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