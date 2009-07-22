Требуется сделать скетчи для фоторобота
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание приложения для facebook ,vkontakteСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Создание движка,дизайна,помощь в настройке и обслуживании...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется web приложение для работы с потоковым видео онлайн.На больших нагрузкахВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Создание корпоративного сайтаСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать софт для максимально точного определения не рабочего мыла...и удаления его из списка...Под виндуПрикладное ПО8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется грамотная установка и настройка почтового клиента на сервере..для отпрвки и принятия почты!Системное администрирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
СРОЧНО...Веб-программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется софт, работающий с многопотоком и соксами...нужно быстро и качественно...Системное программирование15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать софт на делфи с реализацией socks!Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется кодер для переписки софта с пхп на делфиПрикладное ПО23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется PHP кодер для небольшой доработки скрипта....оболочка DelphiВеб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
На Си или Delphi.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
10 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Толковый кодер.Сделал все четко и в срок.Даже немного удивлен как все гладко прошло!Обращайтесь к нему...Советую)
$600
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Проект выполнен на отлично!В срок, грамотно, и без лишних вопросов)
$40
10 баллов
14 лет назад
Приятный заказчик - четкое задание и небольшой бонус к оплате :)
Ответный отзыв
Все быстро и качественно...Очень понравилось сотрудничество....
$230
10 баллов
15 лет назад
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит задачу и вовремя оплачивает! Будем рады и дальше сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный кодер....все четко и быстро выполнил...советую всем..не пожалеете!
$10
10 баллов
15 лет назад
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Были небольшие проблемы с сроками, человек пропал..но оказалось по вынужденным обстоятельставам.Все было доделано на отличном уровне!