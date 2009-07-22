markosh

Андрей Куско markosh

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TaveL
44 годаКазахстан
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Win приложение для работы через https.
Все хорошо
Толковый кодер.Сделал все четко и в срок.Даже немного удивлен как все гладко прошло!Обращайтесь к нему...Советую)
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Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Создание сайта под ключ
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Проект выполнен на отлично!В срок, грамотно, и без лишних вопросов)
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Vasiletc
38 летГермания
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Требуется настройка почтового сервера.Срочно.
Приятный заказчик - четкое задание и небольшой бонус к оплате :)
Все быстро и качественно...Очень понравилось сотрудничество....
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uosipa
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$230
10 баллов
15 лет назад
Программа на Delphi
Отличный заказчик! Четко и понятно ставит задачу и вовремя оплачивает! Будем рады и дальше сотрудничать!
Отличный кодер....все четко и быстро выполнил...советую всем..не пожалеете!
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Adren
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Небольшая доделка php срипта.оболочка Delphi
Хороший заказчик.
Были небольшие проблемы с сроками, человек пропал..но оказалось по вынужденным обстоятельставам.Все было доделано на отличном уровне!
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