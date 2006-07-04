Нужно создать скрипт, который будет передавать поисковый запрос, название поисковика и адрес страницы и вести статистику с возможностью экспорта. Скрипт будет работать с html страницами. Например javascript-ом передавать все нужные данные php скрипту на другом сайте. ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен скрипт, который во всех текстовых файлах, которые лежат в 1 каталоге вместе с ним перемешает строки рандомно (случайно).Завершен15 лет назад
- $50
Нужен скрипт на php который будет из заданных html-страниц формировать новые и заливать их по фтп 1. Будет дан список адресов с HTML страницами типа http://d1.com/1.html http://d2.com/1.html http://d3.com/1.html Надо будет заменить TITLE (на рандомный из файла) и вверху страницы после ...Завершен16 лет назад
- $100
Нужно создать скрипт, желательно на php , который будет автоматически регистрировать аккаунты фрихостов типа: http://www.2222mb.com/ http://www.freehostplace.com/ http://www.itrello.com/ И всех других подобных (на этом движке) - тоесть чтоб можно было задавать на каком домене регистрировать. Алгоритм работы будет таков: 1. Пользователь задает ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужно создать рисованную шапку для сайта эротической направленности, по форме такую же как на сайте http://www.pornofiles.ru На рисунке должен быть изображен Астерикс, который варит волшебное любовное зелье в чане. В мечтах он должен представлять как совокупляется ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть готовый, но недоработанный дизайн и cms Tour Engine v2.0 (http://www.tourengine.ru). Необходимо доработать дизайн и прикрутить к движку (нужно знание ASP) с некоторыми пожеланиями и доработками. Должно получиться что то типа http://www.allintravel.ru Ищутся свободные исполнители, что ...Завершен16 лет назад
- $20
Необходимо реализовать программу на Delphi 7. Даны 3 сосуда различного целочисленного объема V1, V2, V3, в которых содержится разное количество воды. Необходимо переливать воду из одного любого сосуда в другой так, чтобы в итоге во всех ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужен скрипт PHP, разделяющий 1 текстовый файл на несколько. Входной файл в виде списка фраз, например: фраза1 фраза2 фраза3 Выходные файлы должны называться как фраза1.txt, фраза2.txt, фраза3.txt итд. + возможность указывать кол-во фраз в выходых файлах, например по 1,2,10, любое ...Завершен17 лет назад
- $5
Необходимо без лишних вопросов изменить 1 цифру другой на изображении. Изображение грязно-размытое, поэтому это нужно учитывать (чтоб получилось также).Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Требуется серверный парсер на PHP для работы с большими объемами ключевых слов (>10000), с реализацией многопоточности, с возможностью указывать время в секундах между обработкой каждого ключевого слова. Возможность указывать уровень погружения (парсинга) по ключевому слову. Фильтр результатов ...Завершен17 лет назад
- $50
Нужен скрипт на PHP, который будет собирать proxy в формате адрес:порт с указанных сайтов каждые N-минут (можно cron) и проверять (или нет - возможность указать) их на валидность. Также скрипт должен уметь заливать текстовый файл с ...Завершен17 лет назад
- $100
Нужен скрипт PHP, который будет вытягивать урлы сайтов (всего ~ 4млн. сайтов) из каталога и записывать их столбиком в файле all.txt + возможность вытягивать определенное количество урлов (указывать кол-во обрабатываемых страниц) из каждой категории (всего 16 ...Завершен17 лет назад