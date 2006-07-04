scov

Гость scov

 
NaN летРоссия/Пермь
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт передачи реферрера и его обработки

    Нужно создать скрипт, который будет передавать поисковый запрос, название поисковика и адрес страницы и вести статистику с возможностью экспорта. Скрипт будет работать с html страницами. Например javascript-ом передавать все нужные данные php скрипту на другом сайте. ...

    PHPJavascriptHTMLСайт на PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скрипт формирования страниц из заданных

    $50

    Нужен скрипт на php который будет из заданных html-страниц формировать новые и заливать их по фтп 1. Будет дан список адресов с HTML страницами типа http://d1.com/1.html http://d2.com/1.html http://d3.com/1.html Надо будет заменить TITLE (на рандомный из файла) и вверху страницы после ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Авторегистратор фрихостинг-аккаунтов

    $100

    Нужно создать скрипт, желательно на php , который будет автоматически регистрировать аккаунты фрихостов типа: http://www.2222mb.com/ http://www.freehostplace.com/ http://www.itrello.com/ И всех других подобных (на этом движке) - тоесть чтоб можно было задавать на каком домене регистрировать. Алгоритм работы будет таков: 1. Пользователь задает ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Создать шапку для сайта

    $50

    Нужно создать рисованную шапку для сайта эротической направленности, по форме такую же как на сайте http://www.pornofiles.ru На рисунке должен быть изображен Астерикс, который варит волшебное любовное зелье в чане. В мечтах он должен представлять как совокупляется ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Соеденить дизайн с cms Tour Engine v2.0

    Есть готовый, но недоработанный дизайн и cms Tour Engine v2.0 (http://www.tourengine.ru). Необходимо доработать дизайн и прикрутить к движку (нужно знание ASP) с некоторыми пожеланиями и доработками. Должно получиться что то типа http://www.allintravel.ru Ищутся свободные исполнители, что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Задача на Delphi

    $20

    Необходимо реализовать программу на Delphi 7. Даны 3 сосуда различного целочисленного объема V1, V2, V3, в которых содержится разное количество воды. Необходимо переливать воду из одного любого сосуда в другой так, чтобы в итоге во всех ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт для разделения текстового файла

    Нужен скрипт PHP, разделяющий 1 текстовый файл на несколько. Входной файл в виде списка фраз, например: фраза1 фраза2 фраза3 Выходные файлы должны называться как фраза1.txt, фраза2.txt, фраза3.txt итд. + возможность указывать кол-во фраз в выходых файлах, например по 1,2,10, любое ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Многопоточный парсер Overture

    $100

    Требуется серверный парсер на PHP для работы с большими объемами ключевых слов (&gt;10000), с реализацией многопоточности, с возможностью указывать время в секундах между обработкой каждого ключевого слова. Возможность указывать уровень погружения (парсинга) по ключевому слову. Фильтр результатов ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Скрипт проверки и перекачки PROXY

    $50

    Нужен скрипт на PHP, который будет собирать proxy в формате адрес:порт с указанных сайтов каждые N-минут (можно cron) и проверять (или нет - возможность указать) их на валидность. Также скрипт должен уметь заливать текстовый файл с ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Граббер адресов URL из каталога сайтов

    $100

    Нужен скрипт PHP, который будет вытягивать урлы сайтов (всего ~ 4млн. сайтов) из каталога и записывать их столбиком в файле all.txt + возможность вытягивать определенное количество урлов (указывать кол-во обрабатываемых страниц) из каждой категории (всего 16 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
TaveL
43 годаКазахстан
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
9 баллов
15 лет назад
Скрипт передачи реферрера и его обработки
Деловой подход, создал все условия для решения задачи, бонус при оплате. Только положительные эмоции.
Скрипт выполнен на отлично + очень понравился интерфейс админки.
Ответный отзыв
Aptem
Артем 
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Скрипт формирования страниц из заданных
Четкое и понятное ТЗ, мгновенно оплаченная работа.
Сделал точно в указанный срок. Профессионально.
Ответный отзыв
greenleaf2008
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Авторегистратор фрихостинг-аккаунтов
Владимир очень терпеливый и ответственный человек. Проектирует грамотное ТЗ. Получил удовольствие от работы с ним.
Всё сделал отлично по ТЗ. Хороший исполнитель, вежлив. Рекомендую
Ответный отзыв
kostyn
56 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Соеденить дизайн с cms Tour Engine v2.0
Задачи и сроки были поставлены конкретно. Оплата произведена в договоренные сроки!
Всё сделал. Понравилась реализация. Самое главное - не тянул, справился быстро
Ответный отзыв
ITSpec
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
17 лет назад
Задача на Delphi
Относится с пониманием к программисту, хотя и замечал не существующие ошибки в программе =) Ценит труд - оплатил сверх установленной суммы. Приятно работать с такими людьми.
Программу реализовал, все устраивает.
Ответный отзыв