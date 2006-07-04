Нужен скрипт на php который будет из заданных html-страниц формировать новые и заливать их по фтп 1. Будет дан список адресов с HTML страницами типа http://d1.com/1.html http://d2.com/1.html http://d3.com/1.html Надо будет заменить TITLE (на рандомный из файла) и вверху страницы после ...