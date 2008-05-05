Здраствуйте, требуется создать программу которая будет запускать непосредственно приложение онлайн игры Mu Online. Суть в том чтобы лаунчер следил за запущенными приложениями на компьютере, имел в себе автоапдейтер (для избежания подмены файлов в клиенте), ...
Сниффер
Нужно написать сниффер на BC++ 6, который сможет перехватывать различные пакеты (IP,ICMP,IGMP,GGP,TCP,PUP,UDP,IDP,IPv6,ND,ICLFXBM,ICMPv6).
Затем вывоодить данные в таблице, где выводить (название пакета, время жизни, отрпавитель, получатель, размер).
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