Сниффер

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Закрыт4 заявки186 просмотров

Нужно написать сниффер на BC++ 6, который сможет перехватывать различные пакеты (IP,ICMP,IGMP,GGP,TCP,PUP,UDP,IDP,IPv6,ND,ICLFXBM,ICMPv6).

Затем вывоодить данные в таблице, где выводить (название пакета, время жизни, отрпавитель, получатель, размер).

17 лет назад
sman
39 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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