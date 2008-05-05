Коротко - необходимо : 1. разработать установщик имеющегося С# приложения - add-in -а MS Excel (automation add-in) - такой, чтобы его можно было кастомизировать при доработке библиотеки. 2. сделать визуализатор данных, ...
Hook zinc 2.5 mdm
Нужен глобальный hook на клик мыши для zinc 2.5 mdm
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