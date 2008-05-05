Есть различные пластиковы карточки в большом количестве, необходимо произвести сканирование и разместить в БД или в структуре каталогов. Пластиковые или бумажные карты размером примерно с визитку. Сканировать через камеру, фотоаппарат и т.п. ...
Доработка расширения Excel
Коротко - необходимо :
1. разработать установщик имеющегося С# приложения - add-in -а MS Excel (automation add-in) - такой, чтобы его можно было кастомизировать при доработке библиотеки.
2. сделать визуализатор данных, получаемых при работе библиотеки - например, в виде вызова
Подробнее:
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Имеется написанный на C# плагин к Excel.
Основная функция плагина - операции с нечеткими (Fuzzy)числами, то есть вся функциональность в функциях Excel.
Функции работают (еще не все реализованы) и подключаются к Excel - просто через регистрацию dll из VS
(automation add-in)
Особенность функций - аргументы у них хранятся в 1 ячейке в виде строки типа
"1,0.2;2,0.3......" Каждая строка задает ФУНКЦИЮ (функция принадлежности нечеткого числа) где 1 2 - номер по оси аргументов функции а 0.2 0. 3 - значение функции
Нам Нужно:
Работы 1-й очереди (точно надо и быстро)
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1. Сделать установщик который по ходу установки .Net automation add-in и всего что ей надо + регистрации этого плагина в реестре показывал бы наши реквизиты картинки с патентами и т п
2. Сделать визуализатор функции в ячейке - видимо проще всего - если он будет встроенным Excel - им компонентом построения графиков (graph wizard) - тогда пользователь сможет кастомизировать графики. Компонент визуализации должен вызываться по контектсному меню (например, если находимся на ячейке с результатом нашей новой функции - то в меню по щелчку правой кнопки мышью есть пункт "Draw this number"
На выходе хотелось бы получить компилируемый проект для VS 2008 Express edition - с примером куда вставлять доп функции и менять заставки установщика.
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Работы 2 - й очереди (будут делаться позднее и за отдельную цену )
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1. Доработать механизм хранения функции в ячейке - с целью экономии места и повышения точности (как доработать есть продуманные подходы)
2. Сделать в плагине настройки для наших функций (точность, скорость, вид графиков и т п)
3. Повысить скорость функций (unmanaged dll и т п)
4. Сохранять результаты из ячейки по контексному меню (правой кнопке мыши) в виде листа Excel, DBF....
5. Добавить мини - иконки - изображения функций в ячейках графически
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В дальнейшем понадобятся еще работы - выигравшему и успешно завершившему первый этап будет предпочтение.
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