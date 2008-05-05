Доработка расширения Excel

Коротко - необходимо :

1. разработать установщик имеющегося С# приложения - add-in -а MS Excel (automation add-in) - такой, чтобы его можно было кастомизировать при доработке библиотеки.

2. сделать визуализатор данных, получаемых при работе библиотеки - например, в виде вызова

Подробнее:

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Имеется написанный на C# плагин к Excel.

Основная функция плагина - операции с нечеткими (Fuzzy)числами, то есть вся функциональность в функциях Excel.

Функции работают (еще не все реализованы) и подключаются к Excel - просто через регистрацию dll из VS

(automation add-in)

Особенность функций - аргументы у них хранятся в 1 ячейке в виде строки типа

"1,0.2;2,0.3......" Каждая строка задает ФУНКЦИЮ (функция принадлежности нечеткого числа) где 1 2 - номер по оси аргументов функции а 0.2 0. 3 - значение функции

Нам Нужно:

Работы 1-й очереди (точно надо и быстро)

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1. Сделать установщик который по ходу установки .Net automation add-in и всего что ей надо + регистрации этого плагина в реестре показывал бы наши реквизиты картинки с патентами и т п

2. Сделать визуализатор функции в ячейке - видимо проще всего - если он будет встроенным Excel - им компонентом построения графиков (graph wizard) - тогда пользователь сможет кастомизировать графики. Компонент визуализации должен вызываться по контектсному меню (например, если находимся на ячейке с результатом нашей новой функции - то в меню по щелчку правой кнопки мышью есть пункт "Draw this number"

На выходе хотелось бы получить компилируемый проект для VS 2008 Express edition - с примером куда вставлять доп функции и менять заставки установщика.

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Работы 2 - й очереди (будут делаться позднее и за отдельную цену )

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1. Доработать механизм хранения функции в ячейке - с целью экономии места и повышения точности (как доработать есть продуманные подходы)

2. Сделать в плагине настройки для наших функций (точность, скорость, вид графиков и т п)

3. Повысить скорость функций (unmanaged dll и т п)

4. Сохранять результаты из ячейки по контексному меню (правой кнопке мыши) в виде листа Excel, DBF....

5. Добавить мини - иконки - изображения функций в ячейках графически

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В дальнейшем понадобятся еще работы - выигравшему и успешно завершившему первый этап будет предпочтение.