Переделка задания по ОЭД с java в с, с++, c#

Есть программа на java (обработка эксперементальных данных) ее необходимо переделать на любой из языков с, с++, c# или delphi

Во вложении скомпилированный файл java класса который необходимо переделать.

В .doc файле задание по которому сделана программа, и этот же файл декомпилированный DJ Java Decompiler.

Срок до утра 11.05