Нужен глобальный hook на клик мыши для zinc 2.5 mdm
Парсер-анализатор
Нужно реализовать ТЗ, проект на делфи, форма нарисована, примерный дизайн есть, к нужному сайту конектится, логинится, дальше - по пунктам. дополнительно согласовать ТЗ можем по аське, проект вышлю непосредственному исполнителю.
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