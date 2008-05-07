Парсер-анализатор

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок280 просмотров

Нужно реализовать ТЗ, проект на делфи, форма нарисована, примерный дизайн есть, к нужному сайту конектится, логинится, дальше - по пунктам. дополнительно согласовать ТЗ можем по аське, проект вышлю непосредственному исполнителю.

Delphi
17 лет назад
alexey_k_v
Алексей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$99

Заявки фрилансеров

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад

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