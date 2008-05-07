Необходимо разработать-доработать ГИС систему на основе Postgresql/PostGIS и Java Знания spring,hibernate обязательно. 366-371-713 контакт
СМС-дневник
Нужно написать программу смс дневник с такими возможностями как на рисунке
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