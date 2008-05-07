СМС-дневник

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок245 просмотров

Нужно написать программу смс дневник с такими возможностями как на рисунке

17 лет назад
kerch_007
40 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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