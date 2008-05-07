СМС-дневник

Здраствуйте, требуется создать программу которая будет запускать непосредственно приложение онлайн игры Mu Online. Суть в том чтобы лаунчер следил за запущенными приложениями на компьютере, имел в себе автоапдейтер (для избежания подмены файлов в клиенте), ...