Управление бронированием номеров гостиницы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок283 просмотра

Нужна программа, моделирующая работу системы управления гостиницей

срок 14 мая.

Язык программирования: C# (под Visual Studio 2008)

Срок: 15 мая

все потробности в аську ICQ: 380945346

17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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