Переписать с Access на Delphi

Есть приложение написанное на Access по расчеты строительных смет, необходимо переписать его на Delphi, переконвертить базу данных в Interbase/Firebird. Планируется выгрузка отчетов по процентовкам в excel, плюс написания модуля по выглузке процентовок в файл и чтение их из внешнего файла. Приложение само по себе не очень большое, но есть свои нюансы, приветствуется знание тематической области. Более подробное ТЗ после определения исполнителя. Писать или сюда или в личку.

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