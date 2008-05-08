Необходимо разработать-доработать ГИС систему на основе Postgresql/PostGIS и Java Знания spring,hibernate обязательно. 366-371-713 контакт
Переписать с Access на Delphi
Есть приложение написанное на Access по расчеты строительных смет, необходимо переписать его на Delphi, переконвертить базу данных в Interbase/Firebird. Планируется выгрузка отчетов по процентовкам в excel, плюс написания модуля по выглузке процентовок в файл и чтение их из внешнего файла. Приложение само по себе не очень большое, но есть свои нюансы, приветствуется знание тематической области. Более подробное ТЗ после определения исполнителя. Писать или сюда или в личку.
От вас примерная цена и сроки. Примеры работ, портфолио. Пример кода, надо чтобы код был легко читаем.
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