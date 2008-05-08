Необходимо разработать-доработать ГИС систему на основе Postgresql/PostGIS и Java Знания spring,hibernate обязательно. 366-371-713 контакт
Требуется написать небольшой скрипт + делфи
Требуется реализовать проверку активности пользователя на сервере.
Ваш код начинает выполнение в моей функции TForm1.OnCreate, на входе
получает указатель на блок памяти и переменную с размером этого блока.
Отправляет этот блок на PHP скрипт на сайт. Отправляет через сокеты,
либо XMLHTTPRequest. Уж не знаю как вы будете это делать, я сам не
разбираюсь, главное чтобы у юзеров проблем не было.
На сайте в каталоге лежат текстовые файлы с информацией на каждого
пользователя.
Скрипт расшифровывает (алгоритм дам (простенький)) блок, берет из него
имя пользоватея и другую информацию, открывает соотвествующий файл
(имя пользователя = имя файла) и смотрит флаг активности пользователя и
другую информацию.
Формирует блок памяти с кодом ответа и другой информацией, шифрует его и отправляет
программе, ваш код его получает и передает моему коду указатель на память где он лежит и
переменную с размером. Я сам (мой код) его расшифрую и обработаю.
Если же ваш код не может достучаться до сайта, либо другие ошибки, то
он просто передает моему коду код ошибки в переменной.
То есть никакого интерфейса, текстовых сообщений и тд, у вас не будет.
Также, нужно сделать проверку на локальный сервер в вашем коде,
например проверять на IP адрес, чтобы был не равен 127.... и тд.
Чтобы крякеры не пытались делать подмену сервера.
Также нужно последующее сопровождение (я думаю пару месяцев
хватит), то есть если будут баги, то их надо будет пофиксить, может быть у
юзеров будут какие-то проблемы и тд.
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