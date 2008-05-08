Требуется написать небольшой скрипт + делфи

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка208 просмотров

Требуется реализовать проверку активности пользователя на сервере.

Ваш код начинает выполнение в моей функции TForm1.OnCreate, на входе

получает указатель на блок памяти и переменную с размером этого блока.

Отправляет этот блок на PHP скрипт на сайт. Отправляет через сокеты,

либо XMLHTTPRequest. Уж не знаю как вы будете это делать, я сам не

разбираюсь, главное чтобы у юзеров проблем не было.

На сайте в каталоге лежат текстовые файлы с информацией на каждого

пользователя.

Скрипт расшифровывает (алгоритм дам (простенький)) блок, берет из него

имя пользоватея и другую информацию, открывает соотвествующий файл

(имя пользователя = имя файла) и смотрит флаг активности пользователя и

другую информацию.

Формирует блок памяти с кодом ответа и другой информацией, шифрует его и отправляет

программе, ваш код его получает и передает моему коду указатель на память где он лежит и

переменную с размером. Я сам (мой код) его расшифрую и обработаю.

Если же ваш код не может достучаться до сайта, либо другие ошибки, то

он просто передает моему коду код ошибки в переменной.

То есть никакого интерфейса, текстовых сообщений и тд, у вас не будет.

Также, нужно сделать проверку на локальный сервер в вашем коде,

например проверять на IP адрес, чтобы был не равен 127.... и тд.

Чтобы крякеры не пытались делать подмену сервера.

Также нужно последующее сопровождение (я думаю пару месяцев

хватит), то есть если будут баги, то их надо будет пофиксить, может быть у

юзеров будут какие-то проблемы и тд.

DelphiPHP
17 лет назад
LiderJob
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Переписать с Access на Delphi

    Есть приложение написанное на Access по расчеты строительных смет, необходимо переписать его на Delphi, переконвертить базу данных в Interbase/Firebird. Планируется выгрузка отчетов по процентовкам в excel, плюс написания модуля по выглузке процентовок в файл и ...

    Delphi
    Прикладное ПО15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделка задания по ОЭД с java в с, с++, c#

    $10

    Есть программа на java (обработка эксперементальных данных) ее необходимо переделать на любой из языков с, с++, c# или delphi Во вложении скомпилированный файл java класса который необходимо переделать. В .doc файле задание по ...

    DelphiJava
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • СМС-дневник

    $250

    Нужно написать программу смс дневник с такими возможностями как на рисунке

    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Форма для курсовой

    $20

    Нужна маленькая программка в excel. Форма для ввода данных(наименование, ставка ндс, тип цены). После ввода программа автоматически заполняет табличку. Ничего сложного, работы на 20 минут.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Парсер-анализатор

    $100

    Нужно реализовать ТЗ, проект на делфи, форма нарисована, примерный дизайн есть, к нужному сайту конектится, логинится, дальше - по пунктам. дополнительно согласовать ТЗ можем по аське, проект вышлю непосредственному исполнителю.

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка расширения Excel

    $250

    Коротко - необходимо : 1. разработать установщик имеющегося С# приложения - add-in -а MS Excel (automation add-in) - такой, чтобы его можно было кастомизировать при доработке библиотеки. 2. сделать визуализатор данных, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад