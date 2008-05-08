Требуется написать небольшой скрипт + делфи

Требуется реализовать проверку активности пользователя на сервере.

Ваш код начинает выполнение в моей функции TForm1.OnCreate, на входе

получает указатель на блок памяти и переменную с размером этого блока.

Отправляет этот блок на PHP скрипт на сайт. Отправляет через сокеты,

либо XMLHTTPRequest. Уж не знаю как вы будете это делать, я сам не

разбираюсь, главное чтобы у юзеров проблем не было.

На сайте в каталоге лежат текстовые файлы с информацией на каждого

пользователя.

Скрипт расшифровывает (алгоритм дам (простенький)) блок, берет из него

имя пользоватея и другую информацию, открывает соотвествующий файл

(имя пользователя = имя файла) и смотрит флаг активности пользователя и

другую информацию.

Формирует блок памяти с кодом ответа и другой информацией, шифрует его и отправляет

программе, ваш код его получает и передает моему коду указатель на память где он лежит и

переменную с размером. Я сам (мой код) его расшифрую и обработаю.

Если же ваш код не может достучаться до сайта, либо другие ошибки, то

он просто передает моему коду код ошибки в переменной.

То есть никакого интерфейса, текстовых сообщений и тд, у вас не будет.

Также, нужно сделать проверку на локальный сервер в вашем коде,

например проверять на IP адрес, чтобы был не равен 127.... и тд.

Чтобы крякеры не пытались делать подмену сервера.

Также нужно последующее сопровождение (я думаю пару месяцев

хватит), то есть если будут баги, то их надо будет пофиксить, может быть у

юзеров будут какие-то проблемы и тд.