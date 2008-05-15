Написать программу на С++

Прога, которая разгадывает кроссворды: есть словарь на 5 тысяч слов, и кроссвордная сетка.

Прога отгадывает первое слово: подбирает из словаря слово, которое подходит по кол-ву букв.

Потом отгадывает второе слово: тоже подбирает слово по кол-ву букв и доп условию, если оно есть: например 3-я буква должна быть "к"(пересечение с первым словом), если ни одного слова не было найдено, то прога делает шаг назад и подбирает другой вариант первого слова и т.д. пока не разгадает весь кроссворд.

Если же разгадать кроссворд невозможно в силу недостатка вариантов, то выдаётся сообщение о том, что: Все варианты исчерпаны, кроссворд, используя данный словарь, разгадать невозможно.

Визуализация: кроссвордная сетка и появляющиеся слова с интервалом в 2-3 секунды.

Надо написать в Builder или Visual C.

Надо написать до 20-го мая.

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