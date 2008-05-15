Нужно написать приложение которое будет индексировать письма в The bat и вносить в GDS (desktop.google.com) там есть похожий проект для Outlook express. Можно написать на C++.Net но лучше на Delphi ...
Написать программу на С++
Прога, которая разгадывает кроссворды: есть словарь на 5 тысяч слов, и кроссвордная сетка.
Прога отгадывает первое слово: подбирает из словаря слово, которое подходит по кол-ву букв.
Потом отгадывает второе слово: тоже подбирает слово по кол-ву букв и доп условию, если оно есть: например 3-я буква должна быть "к"(пересечение с первым словом), если ни одного слова не было найдено, то прога делает шаг назад и подбирает другой вариант первого слова и т.д. пока не разгадает весь кроссворд.
Если же разгадать кроссворд невозможно в силу недостатка вариантов, то выдаётся сообщение о том, что: Все варианты исчерпаны, кроссворд, используя данный словарь, разгадать невозможно.
Визуализация: кроссвордная сетка и появляющиеся слова с интервалом в 2-3 секунды.
Надо написать в Builder или Visual C.
Надо написать до 20-го мая.
Свои предложения на [email protected]
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