Написать программу на С++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен14 заявок462 просмотра

Прога, которая разгадывает кроссворды: есть словарь на 5 тысяч слов, и кроссвордная сетка.

Прога отгадывает первое слово: подбирает из словаря слово, которое подходит по кол-ву букв.

Потом отгадывает второе слово: тоже подбирает слово по кол-ву букв и доп условию, если оно есть: например 3-я буква должна быть "к"(пересечение с первым словом), если ни одного слова не было найдено, то прога делает шаг назад и подбирает другой вариант первого слова и т.д. пока не разгадает весь кроссворд.

Если же разгадать кроссворд невозможно в силу недостатка вариантов, то выдаётся сообщение о том, что: Все варианты исчерпаны, кроссворд, используя данный словарь, разгадать невозможно.

Визуализация: кроссвордная сетка и появляющиеся слова с интервалом в 2-3 секунды.

Надо написать в Builder или Visual C.

Надо написать до 20-го мая.

Свои предложения на [email protected]

17 лет назад
Erix
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

dim5
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Квалифицированный программист и просто хороший человек. Проект выполнил оперативно и качественно. Все дополнительные пожелания реализовал в режиме он-лайн. Так же сам предложил несколько улучшений и бесплатно их реализовал. Качеством работы очень доволен. По всем вопросам связанным с С++ теперь буду обращаться только к нему.
Порядочный человек, деньги платит вовремя. Всегда буду рад ему помочь.

Заявки фрилансеров

dim5
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад