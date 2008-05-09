The Bat GDS индексатор

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок287 просмотров

Нужно написать приложение которое будет индексировать письма в The bat и вносить в GDS (desktop.google.com)

там есть похожий проект для Outlook express.

Можно написать на C++.Net

но лучше на Delphi

у меня есть исходники проекта на Delphi который поможет разобратся как это делается

Проект должен быть выполнен с инсталлятором

Delphi
17 лет назад
iqsoftware
54 года
19 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mdyakonov
Михаил 
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$300
5 дней

Заявки фрилансеров

mdyakonov
Михаил 
52 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад