The Bat GDS индексатор

Нужно написать приложение которое будет индексировать письма в The bat и вносить в GDS (desktop.google.com)

там есть похожий проект для Outlook express.

Можно написать на C++.Net

но лучше на Delphi

у меня есть исходники проекта на Delphi который поможет разобратся как это делается

Проект должен быть выполнен с инсталлятором