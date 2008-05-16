Необходимо разработать-доработать ГИС систему на основе Postgresql/PostGIS и Java Знания spring,hibernate обязательно. 366-371-713 контакт
Документ "ПеремещениеТМЦ" 1С V7.7
1. Добавить алгоритм заполнения табличной части по кнопке "Заполнить".
2. Разработать дополнительный внешний отчет для документа "перемещение ТМЦ".
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