Документ "ПеремещениеТМЦ" 1С V7.7

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен4 заявки141 просмотр

1. Добавить алгоритм заполнения табличной части по кнопке "Заполнить".

2. Разработать дополнительный внешний отчет для документа "перемещение ТМЦ".

17 лет назад
KonstantinEN
Константин 
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

advali
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Техзадание ясно изложенное, оплата в полном объеме по договоренности. Готов сотрудничать и дальше

Заявки фрилансеров

advali
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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