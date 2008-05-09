Настройка\конфигурация 1С

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок253 просмотра

Существует 1С с номенлатурой, спрачниками и так далее...Необходимо произвести настройку существующей 1С:

1. В конце дня или за любой заданный период времени должна быть возможность создать отчет "зарплата продавца". Отчет формируется в зависимости от проданного продавцом товара. От каждой проданной единицы продавец имеет процент, в зависимости от категории товара. Долна быть возможность внести эти проценты на каждую категорию.

2. Возможность указывать минимальное наличие на складе и формировать отчет "необходимо заказать". В данной отчет будут добавлены все единицы товара, наличие на складе которых меньше минимума + еще дополнительно можно указать к-во.

3. Реализовать "кассовое место продавца" наподобе супермаркетов. Продавец нажимает "новая операция", проводит штрихкод-сканером все товары" и принимает деньги от покупателя.

4. С помощью принтера для чеков должен напечататся чек с нашим логотипом.

5.Должна быть возможность в базе распечатать штрих-коды на специальной самоклеющейся бумаге для выбранных товаров

Настройку 1С 8.0 необходимо произвести в розничной точке. г. Киев, Украина или удаленно.

17 лет назад
alebedynets
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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