Прога, которая разгадывает кроссворды: есть словарь на 5 тысяч слов, и кроссвордная сетка. Прога отгадывает первое слово: подбирает из словаря слово, которое подходит по кол-ву букв. Потом отгадывает второе слово: тоже подбирает слово ...
Настройка\конфигурация 1С
Существует 1С с номенлатурой, спрачниками и так далее...Необходимо произвести настройку существующей 1С:
1. В конце дня или за любой заданный период времени должна быть возможность создать отчет "зарплата продавца". Отчет формируется в зависимости от проданного продавцом товара. От каждой проданной единицы продавец имеет процент, в зависимости от категории товара. Долна быть возможность внести эти проценты на каждую категорию.
2. Возможность указывать минимальное наличие на складе и формировать отчет "необходимо заказать". В данной отчет будут добавлены все единицы товара, наличие на складе которых меньше минимума + еще дополнительно можно указать к-во.
3. Реализовать "кассовое место продавца" наподобе супермаркетов. Продавец нажимает "новая операция", проводит штрихкод-сканером все товары" и принимает деньги от покупателя.
4. С помощью принтера для чеков должен напечататся чек с нашим логотипом.
5.Должна быть возможность в базе распечатать штрих-коды на специальной самоклеющейся бумаге для выбранных товаров
Настройку 1С 8.0 необходимо произвести в розничной точке. г. Киев, Украина или удаленно.
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