Настройка\конфигурация 1С

Существует 1С с номенлатурой, спрачниками и так далее...Необходимо произвести настройку существующей 1С:

1. В конце дня или за любой заданный период времени должна быть возможность создать отчет "зарплата продавца". Отчет формируется в зависимости от проданного продавцом товара. От каждой проданной единицы продавец имеет процент, в зависимости от категории товара. Долна быть возможность внести эти проценты на каждую категорию.

2. Возможность указывать минимальное наличие на складе и формировать отчет "необходимо заказать". В данной отчет будут добавлены все единицы товара, наличие на складе которых меньше минимума + еще дополнительно можно указать к-во.

3. Реализовать "кассовое место продавца" наподобе супермаркетов. Продавец нажимает "новая операция", проводит штрихкод-сканером все товары" и принимает деньги от покупателя.

4. С помощью принтера для чеков должен напечататся чек с нашим логотипом.

5.Должна быть возможность в базе распечатать штрих-коды на специальной самоклеющейся бумаге для выбранных товаров

Настройку 1С 8.0 необходимо произвести в розничной точке. г. Киев, Украина или удаленно.