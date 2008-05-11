В какой-либо папке находятся файлы в форматах djvu и pdf . Нужно написать прогу-просмоторщик файлов в этих форматах с возможностью поиска по словам или словосочетаниям, возможностью маштабирования, поворота и распечатки. Стандартные просмоторщики не подходят. Нужны ...
Плагин для Firefox, IE, Opera
Нужно плагин для браузеров. С двумя кнопками, которые помещаются на тулбар.
При нажатии на кнопку 1: открывается всплывающее окно, типа как на del.icio.us
При нажатии на вторую кнопки открывается подменю с несколькими пунктами. При нажатии на них происходит переход на заданную страницу сайта.
Желательно с локализацией..
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