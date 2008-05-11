Плагин для Firefox, IE, Opera

Нужно плагин для браузеров. С двумя кнопками, которые помещаются на тулбар.

При нажатии на кнопку 1: открывается всплывающее окно, типа как на del.icio.us

При нажатии на вторую кнопки открывается подменю с несколькими пунктами. При нажатии на них происходит переход на заданную страницу сайта.

Желательно с локализацией..