Здравствуйте! Необходимо написать программу конвертирования png->bmp и обратно на Delphi. Интерфейс не имеет значение. Сроки ограничены: до 23 мая (пятница).
Графики на Java
Ищу Java-программиста или команду программистов
Необходимо разработать Java-апплет, отображающий биржевые графики, подобные этим:
Имеется исходный код апплета (порядка 150 классов)
Необходимо:
1) Разобраться в исходном коде
2) Урезать функциональность
- меньше эмитентов
- 3 первых типа графиков
- меньше вариантов масштабирования (день-неделя-месяц)
- меньше инструментов - только линии и текст
- меньше индикаторов (EMA, SMA и Volume)
3) Изменить способ общения с сервером на XML-ориентированный
4) Описать требования к серверной части
Жду ваших предложений по срокам и размеру оплаты
Максимальный срок - 1.5 месяца
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