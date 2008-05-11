Графики на Java

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Закрыт4 заявки220 просмотров

Ищу Java-программиста или команду программистов

Необходимо разработать Java-апплет, отображающий биржевые графики, подобные этим:

http://newta.finam.ru/TAV3/

Имеется исходный код апплета (порядка 150 классов)

Необходимо:

1) Разобраться в исходном коде

2) Урезать функциональность

- меньше эмитентов

- 3 первых типа графиков

- меньше вариантов масштабирования (день-неделя-месяц)

- меньше инструментов - только линии и текст

- меньше индикаторов (EMA, SMA и Volume)

3) Изменить способ общения с сервером на XML-ориентированный

4) Описать требования к серверной части

Жду ваших предложений по срокам и размеру оплаты

Максимальный срок - 1.5 месяца

Java
17 лет назад
Konstantin231
Кккккк 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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