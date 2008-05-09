Требуется разработать на Delphi6 +FireBird программу по внесению счетов и договров и выведению их на печать. [email protected] icq 489085855
Задания на Delphi
Просто выполнить задания в приложённом файле.
Описание заданий и указания как выполнять написаны в файле.
Требуется просто набрать, чисто механически
Заданий 10.
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