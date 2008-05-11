Программа фазового вокодера( эквалайзер )

Надо написать программу Фазового вокодера.

Есть реализация на матлабе, нужно переписать на С++, или С#, с нормальным интерфейсом.

http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/pvoc/

Так же нужна записка на диплом.

1 .обзор методов ЦОС(цифр. обраб. речи)

1.2 Преобразование реч сигналов с помощью технологии аналииз-синтез

1.3 Обзор методов реализации вокодеров

2. Краткосрочный Фурье анализ

2..1 Фазовый вокодер

2.3 Технология независимого изменения мембра и скорости воспроизвед речи

и тд